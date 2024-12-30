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Salihli'de Evinin Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Salihli'de Evinin Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, evine iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.O. isimli şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 6 kök kurutulmuş kenevir ve 26 kubar esrar bulunuyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Salihli İlçe Jandarma ekipleri, M.O'nun evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 kök kurutulmuş kenevir, 26 kubar esrar, 2 iklimlendirme cihazı, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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