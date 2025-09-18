Salihli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Haberler

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri baskında 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Yasa dışı olarak yabancı uyruklu kişileri çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibine 13 bin lira ceza kesildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yabancı uyrukluların çalıştırıldığı ve kalacak yer temin edildiği belirlenen ilçe merkezindeki besihaneye baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 4 düzensiz göçmen işlemlerin ardından Manisa İl Göç İdaresine teslim edildi.

İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi E.M.E'ye (59) 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
