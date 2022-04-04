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Salihli'de drone destekli trafik denetimi

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Salihli'de drone destekli trafik denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Gölmarmara-Akhisar kara yolu güzergahında drone uçuran ekipler, kural ihlali yapanları belirledi.

Denetimlerde 225 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 24 sürücüye 12 bin 650 lira idari para cezası uygulandı, 15 araç da trafikten men edildi.

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AA / Serkan Özcan - Güncel

Jandarma, Salihli, Manisa, Drone, Güncel, Haberler

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