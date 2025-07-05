Salihli'de Çiftçilere Yangın Önlemi Uyarısı

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Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı çiftçilerin tankerlerini su ile doldurmalarını istedi. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu önlemin önemine vurgu yapıldı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı çiftçilerin tankerlerini dolu tutmaları istendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Değerli üreticimiz, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yüksek değerlerde seyredecek olması ve Manisa'da orman yangınlarına mücadelede destek için imkanı olan tüm üreticilerimizin su tankeri ve tarallarını dolu tutmaları önem arz etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca çevrede alev ya duman görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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