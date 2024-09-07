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Salihli'de çalıntı otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

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Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarıyla harekete geçti. Polis, otomobili Ankara- İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Salihli Göçmen Güncel Polis

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