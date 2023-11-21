Salihli'de Çalınan Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durasıllı Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan S.Ü.'ye (47) ait motosiklet, gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığına giden S.Ü., motosikletin çalan kişilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, motosikleti bulup, sahibine teslim etti.

Motosiklet sahibi, çalınan motosikletini bulup kendisine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA