Salihli'de Çalınan Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabazlı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan C.C.'ye ait motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığına giden C.C., motosikletin çalan kişilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, motosikleti bulup, sahibine teslim etti.

Motosiklet sahibi, çalınan motosikletini bulup kendisine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA