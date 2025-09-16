Haberler

Salihli'de Bisiklet Sürücüsü Kamyonet Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Atakan Güngör ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

A.Ç. (53) yönetimindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngör, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
