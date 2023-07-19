Salihli'de Besis Çiftliğinde Yangın: 15 Bin Balya Saman Küle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde gece yarısı çıkan yangında 15 bin balya saman küle döndü. İtfaiye ekipleri 2 saat süren müdahale sonucunda alevleri söndürebildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir besi çiftliğinde gece yarısı çıkan yangında 15 bin balya saman küle döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Sarıpınar Mahallesi 1115 Sokak'taki Eşref ve Mustafa Sarı kardeşlere ait besi çiftliğinde, dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken, 15 bin balya saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.