Salihli'de 3 firari hükümlü ile aranan 6 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari ve arananlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 yıl 1 ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan H.K. (42), M.Ç. (26) ve İ.D. (44) ile aranması bulunan M.A. (22), Y.Z. (59), E.S. (50), Ş.K. (71), H.A. (21) ve İ.Ç. (28) yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler ise adli para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.