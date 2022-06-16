Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİİstanbul'da polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
İstanbul'da polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Öte yandan Tunceli'de polis aracına taş atan HDP'li Alican Önlü hakkındaki fezlekenin de Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel