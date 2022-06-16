Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda (2) - Haberler

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Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİİstanbul'da polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İstanbul'da polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Öte yandan Tunceli'de polis aracına taş atan HDP'li Alican Önlü hakkındaki fezlekenin de Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Salihe Aydeniz Milletvekili Diyarbakır Güncel Haberler

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