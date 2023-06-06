'Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' Buca'da hayata geçirildi

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde İzmir'de gerçekleştirilen 35 projeden biri olan "Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi", Buca ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde 250 metrekare alanda uygulanmaya başlandı. 2021 yılında dikimi gerçekleştirilen salepler hasat edildi.

2021 yılında "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde İzmir'de gerçekleştirilen 35 projeden biri olan "Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi", Buca ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde 250 metrekare alanda uygulanmaya başlandı. Proje ile üreticilere yeni bir ürün tanıtılması, daha fazla sayıda çiftçinin salep hakkında bilgi sahibi olması, küçük aile işletmelerinin gelir seviyesinin artırılması ve Buca tarımına yeni bir ürünün kazandırılması hedeflendi. 2021 yılında dikimi gerçekleştirilen salepler, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve ilçe protokolünün katılımıyla hasat edildi. Hasat etkinliğinde proje hakkında bilgi veren ve üreticilerle bir araya gelen Özen, "2021 yılında 'Tarımda 35'in izi' sloganıyla çıkmış olduğumuz İzmir'in tamamını kapsayan 35 projemizden bir tanesi de Buca ilçemizde salep demonstrasyonuydu. Mehmet Çınar üreticimizin 2021 yılında bahçesinde hep birlikte dikmiş olduğumuz saleplerin bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir verim ve performans gördük. Sonraki süreçte bu performansın yayılmasını diliyoruz" dedi.

"Tarıma sahip çıkıyoruz"

Bakanlık olarak ufak deneme parselleri oluşturulduğunu ve yeni ürün denemeleri yapıldığını belirten Özen, "Bundan sonraki süreçte bu üretim alanlarını ve üretim miktarını artırmak hedefimiz. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği ve onlardan temin ettiğimiz yumrular ile burada bir deneme yapmanın ve bu denemenin sonucunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz sizlerin de desteğiyle tarıma sahip çıkıyoruz. Üreticimiz Mehmet Çınar'a ve sevgili eşine emekleri için çok çok teşekkür ediyorum. İlçemiz tarımına böyle bir ekstra denemeyi yaparak bu ürünü de kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ürünleri inşallah bereketli olur. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Beklediğimizin üstünde bir ürün elde ettik"

250 metrekare deneme alanında projeyi uygulayan üretici Mehmet Çınar ise, "Bize bu desteği verdikleri ve bu denemeyi yaptıkları için il ve ilçe müdürlerine ile teknik personele çok teşekkür ederiz. Beklediğimizin üstünde bir ürün elde ettik. Kazancı bol bir ürün. Salep yetiştiriciliğini yerinde görmek ve bu ürünü yetiştirmek isteyen çiftçiler de gelip burada yerinde görebilir ve farklı bir ürün desenini uygulayabilir. Biz projenin sonuçlarından gayet memnunuz" diye konuştu. - İZMİR