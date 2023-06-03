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Salep Soğanı Toplayanlara 2 Milyon Lira Cezası

Salep Soğanı Toplayanlara 2 Milyon Lira Cezası

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde izinsiz salep soğanı toplayanlara 2 milyon 647 bin lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde izinsiz salep soğanı toplayanlara 2 milyon 647 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, izinsiz ve koruma altında bulunan salep soğanı toplayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından salep soğanlarına el konulurken, toplayan şahıslara 2 milyon 647 bin 465 Türk lirası tutarında para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Jandarma Güncel Haberler

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