Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Salep soğanı toplayan 6 kişiye 680 bin lira ceza

Salep soğanı toplayan 6 kişiye 680 bin lira ceza

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye toplamda 680 bin lira ceza kesildi.

ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye toplamda 680 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde, kaçak salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 6 kişi yakalandı. Şüphelilere 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan, toplamda 680 bin lira para cezası uygulandı. Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa ekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title