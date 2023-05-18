Salep soğanı toplayan 6 kişiye 680 bin lira ceza

ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye toplamda 680 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde, kaçak salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 6 kişi yakalandı. Şüphelilere 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan, toplamda 680 bin lira para cezası uygulandı. Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa ekildi.