Saldırıya uğrayan yazar Poyraz DHA'ya konuştu: Belediyedeki yolsuzlukları hatırlattım akşam da bu olay oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darbedilen yazar Ergün Poyraz, yoğun bakımdan çıktıktan sonra DHA'ya açıklamalarda bulundu. Belediyede çok sayıda yolsuzluk olduğunu öne süren Poyraz, "Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu" dedi. Poyraz'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Olaylar aydınlanınca eminim Ergün Bey benden özür dileyecektir" ifadesini kullandı.

Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından darbedildi. Saldırganlar kaçarken, tekme ve yumduk darbeleriyle yaralanan Poyraz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla bir inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B. ve şoförü Vural Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi dün gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Bunlarla ilgili savcılığa şikayette bulunduk. Avukatım ve hayatım boyunca bu tip işlerle mücadele ettim. Yargının peşinde oldum. Bulunduğum konum itibariyle de bu kentin huzurunu tesis etmeye çalışıyorum. Buradan da tüm emniyet güçlerimize ve yargı mensuplarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu olayların bir an önce çözülmesini bekliyorum. Bizim bütün ihalelerimiz açık ihale olarak yapılmaktadır. Bahse konu firmayı tanımam. Önceki dönemlerde de belediyemizden iş alan bir firmadır. Kaldı ki bu firma devlet kurumlarından da iş almıştır. Kuşadası Belediyesi her işini hukuka uygun yapmak için en üst seviyede çalışan bir kurumdur. İddia edilen birçok konuda Sayıştay denetiminden kontrollerinden geçmişiz. Bir devlet kurumunun ihalesine girenlerin güvenlik soruşturmasını devletin güvenlik birimleri yapar. İddiası doğrultusunda bizim böyle bir firmayı ihaleye almamız söz konusu olabilir mi? Bunun açıkça amacı ortada. Bu saldırıyı yapan bana zarar vermeye çalışıyor. Bu bana yapılan açık bir kumpastır. Gerekli araştırmaları devlet kurumlarımız yapar gerçekler de ortaya çıkar."