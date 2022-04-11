Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Haberler

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Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu. Saldırılara tanık olanlar hala tedirginlik içinde. Buça'daki yıkım ve kıyımı yansıtan görüntüler tüm dünyada yankı uyandırdı. Rus yetkililer, görüntülerin "sahte" olduğu iddiasında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu ileri sürerek sorumluların yargılanması için uluslararası topluma çağrı yaptı

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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