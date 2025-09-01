Saldırıda Yaralanan Filistinli Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla ezmeye çalıştığı Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Samu beldesinde bir İsrailli 14 yaşındaki Dellal el-Havamide'yi aracıyla ezmeye çalıştı.

Olayda yaralanan Filistinli çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

Filistin resmi radyosu "Filistin'in Sesi"nin haberinde de İsraillilerin El Halil'in kuzeyindeki Sair Vadisi'nde geniş bir alanı ateşe vererek zeytin ağaçlarını yaktığı ve Filistinli çiftçilere saldırdığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1016 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı.