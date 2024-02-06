-Saldırıda etkisiz hale getirilen teröristin ablasının duruşmasına katılanlar gözaltında

Özden ATİK / İSTANBUL, ÇAĞLAYAN Adliyesi'ndeki polis noktasına yapılan terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un tutuklu yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un davası görüldü. Dava sonrasında Necmiye Birkoç'un duruşmasına katılanlar gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi. Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un da terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.