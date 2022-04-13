"Saldırı Terör Eylemi Olarak İncelenmiyor"

New York kentinde bir metro istasyonunda bu sabah yerel saatle 08.24'te düzenlenen silahlı saldırının terör bağlantısı olmadığı açıklandı. Emniyet Müdürü Keechant Sewell, silahlı saldırının şu an için terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini belirtti

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