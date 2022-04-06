Saldırı Sonrası Mariupol Tiyatro Salonu

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da Mariupol tiyatro salonu saldırıların hedefi olan yerler arasında. Yüzlerce kişinin sığınak olarak kullandığı bina 16 Mart'ta saldırıya uğradı. Yerel yetkililer, saldırıda en az 300 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Rus yetkililer, binayı bombaladıkları yönündeki suçlamaları reddediyor

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