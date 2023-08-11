Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 12 teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.