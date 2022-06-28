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Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı. Adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyleyerek evine giderken doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı. Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine, konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı. Saldırganın yakınları da doktoru darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde bilgi işlem masasına giden doktorun sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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