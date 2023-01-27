Saldırganı etkisiz hale getiren elçilik görevlisinin açıklamaları Güncel Haberler Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, silahın üzerine atılarak etkisiz hale getiren elçilik görevlisi İran güvenlik görevlilerine olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, silahın üzerine atılarak etkisiz hale getiren elçilik görevlisi İran güvenlik görevlilerine olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA / Güncel Azerbaycan Tahran İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Saldırganı etkisiz hale getiren elçilik görevlisinin açıklamaları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.