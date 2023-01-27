Saldırganı etkisiz hale getiren elçilik görevlisinin açıklamaları
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, silahın üzerine atılarak etkisiz hale getiren elçilik görevlisi İran güvenlik görevlilerine olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, silahın üzerine atılarak etkisiz hale getiren elçilik görevlisi İran güvenlik görevlilerine olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Güncel