Salda Gölü'ne 6 Kızıl Geyik Daha Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Burdur'daki Salda Gölü çevresine 6 kızıl geyik daha salındı. Geyikler, Eskişehir'deki üretme istasyonundan getirilerek doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 6 kızıl geyik daha salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda yakalanan 6 dişi kızıl geyik, Burdur'a getirildi. Geyikler, daha sonra Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresindeki ormanlık alana bırakıldı.

DKMP 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, yaban hayatını korumanın yanında nesli azalan türlerin üretilmesi ve doğaya yerleştirilmesi çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanda önceden kızıl geyiklerin yaşadığını belirten Temel, süreç içinde geyiklerin neslinin bu bölgede tükendiğini kaydetti.

Temel, bu bölgeyi tekrardan kızıl geyiklerin yaşam alanı yapmak için Bursa'dan iki kez kızıl geyik naklettiklerini anlatarak, "Daha önce 6 kızıl geyik getirip doğaya bırakmıştık. Bugün de Eskişehir'deki üretme istasyonumuzdan 6 dişi kızıl geyiği daha getirip doğaya saldık. Şu anda bu bölgeye 3'ü erkek, 9'u dişi olmak üzere 12 kızıl geyiği yerleştirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte bir grup daha bırakacağız." diye konuştu.

"Burası eskisi gibi kızıl geyiklerin yaşadığı bir bölge olacak"

Salda Gölü çevresine yaklaşık 20 kızıl geyik yerleştireceklerini belirten Temel, şöyle devam etti:

"Birkaç yıl sonra hem kızıl geyikler hem de bunların yavrularının doğaya adaptasyonu sağlanacak ve burası inşallah kızıl geyiklerin koşuşturduğu, eskisi gibi yaşadığı bir bölge olacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kızıl geyik, ala geyik, yaban keçilerini doğaya yerleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yerleştirmedeki amacımız, maalesef kaçak avcılık veya çeşitli nedenlerle nesli tükenen hayvanların tekrar ait oldukları bölgede çoğalmasını, yayılmasını ve insanların tekrardan o hayvanları bölgelerinde görebilmesini sağlamak, yaban hayatını zenginleştirmek."

Temel, geyiklerin yakalanır yakalanmaz yola çıkarıldığını ve belirlenen yere geldiğinde yine hiç bekletilmeden doğaya salındığını dile getirdi.