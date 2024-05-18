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Salda Gölü'ne 4 Kızıl Geyik Daha Salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Salda Gölü çevresindeki ormana 4 kızıl geyik daha salındı. Bu projeyle kızıl geyiklerin yaşam alanı yeniden oluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 4 kızıl geyik daha salındı.

Daha önceden kızıl geyiklerin yaşadığı bilinen Salda Gölü çevresindeki ormanlık alan yeniden bu projeyle kızıl geyiklerin yaşam alanına dönüşüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda yakalanan 4 dişi kızıl geyik, Burdur'a getirildi. Geyikler, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafındaki Eşeler Yaylası'ndaki ormanlık alana bırakıldı.

Bursa ve Eskişehir'deki kızıl geyik üretme istasyonlarından 2'şer kez kızıl geyik getirilmesiyle Salda Gölü çevresine, 3'ü erkek 13'ü dişi olmak üzere 16 kızıl geyik yerleştirildi.

Birkaç yıl sonra bölgeye adaptasyon sağlayan kızıl geyiklerin yavrulamasıyla Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlar, kızıl geyiklerin yeni yuvası olacağı belirtiliyor.

Projeyle yaban hayatının korunması ve nesli azalan türlerin üretilmesi ve doğaya yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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