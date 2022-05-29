Salda Gölü'ndeki ziyaretçi defterine kimi aşkını yazdı kimi temennisini - Haberler

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla hayran bırakan Salda'yı görmeye gelenler düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine de duygularını yazıyor. Bazı ziyaretçiler deftere aşkını ilan edip, yaşadıkları aşk acısını not ederken, bazıları ise dilek ve temennilerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü kıyısında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan seyir terasında ziyaretçilerin düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine çok kişi duygularını yazdı. Salda Gölü'nü görmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden bazıları Salda Gölü'nün güzelliğini ve korunması gerektiğini yazarken, kimisi taraftarı olduğu takımın şampiyon olmasını kimisi de sevdiğine olan duygularını kağıda döktü.

Ankara'dan gelen Pınar Soyoğuz da "Türkiye'nin dört bir yanı gerçekten çok güzel doğal güzelliklere sahip. Salda da onlardan bir tanesi. Umarım bu şekilde yıllarca kalabilir ve gelecek nesillere aktarılır" dedi.