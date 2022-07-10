Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi trafiği

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yaz sezonuyla ziyaretçi yoğunluğu da başladı. Beyaz Adalar bölümü dışında kalan Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebilen ziyaretçiler, gölün güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi. Atlı Jandarma Timi'nin görev yaptığı Salda Gölü'nde cankurtaranlar da botla gezip, halkı belirlenen bölgenin dışına çıkılmaması için uyardı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü'nde, yaz sezonuyla ziyaretçiler de ağırlanmaya başlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020'de göle girilmesi yasaklanan Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebiliyor.