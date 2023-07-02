Salda Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki İlayda Nur Kılıç'ın cenazesi teslim alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki İlayda Nur Kılıç'ın cenazesi, adli tıptan yakınları tarafından teslim alındı. Baba Erol ve anne Ayşegül Kılıç üzüntü yaşadı. Olayın detayları da haberde yer aldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki İlayda Nur Kılıç'ın cenazesi, adli tıptan yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan kız çocuğunun cenazesini teslim alan baba Erol ve anne Ayşegül Kılıç üzüntü yaşadı.

Baba Kılıç, gazetecilere, Kurban Bayramı dolayısıyla eşi ve 3 çocuğuyla günübirlik Salda Gölü'ne geziye gittiklerini söyledi.

Yüzdükleri alana bilet ücreti vererek giriş yaptıklarını belirten Kılıç, "Girdiğimiz bölge yasak değildi. Halk plajının olduğu yerde girdik. Başka aileler de suya giriyordu. Bir kişi bile 'Burası yasak, boğulma tehlikesi var.' diye uyarmadı. Hiçbir önlem yoktu. Cankurtaran da yoktu. Dalgıçlar Antalya'dan geldi ve kızımı 10 metre ileriden çıkardılar." dedi.

Kılıç'ın cenazesinin Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Denizli'den ailesiyle dün Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, yüzmek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çocuğun cansız bedeni Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılmıştı.