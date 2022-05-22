SALDA GÖLÜ ESNAFI SEZONDAN UMUTLU - Haberler

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kış döneminde de ziyaretlerin yapıldığı gölde faaliyet gösteren açık satış alanındaki esnaflar, yaz sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nde yapımı tamamlanan ve kurayla kiraya verilen Millet Bahçesi'ndeki 50'si Beyaz Adalar Bölgesi, 25'i de Halk Plajı'ndaki 75 açık satış alanını kiralayan esnaflar yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Yeşilova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erhan Sönmez, "Salda Gölümüz dünyaya mal olmuş bir göl. En büyük görevimiz Salda Gölü'nü korumak ve kollamak. Yeni yapılan iş yerleri eskisine göre daha derli toplu, daha düzenli oldu" dedi.

Halk Plajında 25, Beyaz Adalar kısmında ise 50 iş yeri olduğunu söyleyen Sönmez, "75 esnafımız buradan ekmeğini kazanıyor, yöresel ürünler satıyor. Bu yapılan iş yerlerinin artıları olduğu gibi eksileri de oldu. Eskiden halımız Halk Plajı bölgesinde piknik yapıyordu. Piknik yapma, ateş yakma kalktı. Salda Gölü'nde su seviyesi daha önceden daha yüksekti. Tüm dünyada bir küresel ısınma var. Bundan dolayı bariz bir çekilme var. Bu kış yağış bol olmasına rağmen gölde istenen bir yükselme olmadı ama inşallah zamanla eski günlerine dönecektir. Salda Gölü'nü korumak bizim en büyük vazifemizdir" diye konuştu.

Salda Gölü Millet Bahçesi'ndeki esnaflardan Nurten Sadak (56), "Yeni yapılan çalışmalar güzel, derli toplu. Her şey güzel ama yerli halk piknik sahası olmadığı için gelmiyor" dedi.

'YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ'

Hatice Yılmaz (53), "Şimdiki hali eskisinden daha güzel. Hepimize bir ekmek teknesi açıldı. Ürettiklerimizi satıp para kazanıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz" diye konuştu.

'SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Ceren Baltaer (32), "İlk defa esnaflık yapıyorum. El sanatları ürünleri satıyorum. Güzel bir sezon olsun istiyoruz. Sezonun açılmasını bekliyoruz. Turlar geliyor, güzel bir ortam oldu" dedi.

'TURİSTLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYACAĞIZ'

Suzan Afacan, "Salda Gölü işletmeleri olarak yeni sezondan çok umutluyuz. 3 farklı tur şirketi ile anlaşma yaptık. Sezonda turistlerimizi ağırlamaktan gurur duyacağız. Salda Gölü dünya çapında tanınan bir göl ve herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan 44 kilometre yüz ölçümüne sahip, ölçülebilen 185 metre derinlikle de Türkiye'nin en derin gölü konumundaki Salda Gölü'ne yurt içi ve dışından ziyaretçiler de gelmeyi sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği göl, dünyada Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul ediliyor. Turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalı ile dünyaca tanınan göl, manzarası ve ilginç jeolojik yapısıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, 15 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor.

İstanbul'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Süreyya Fırat (60), "Televizyonlarda görmüştüm, ilk defa geldim. Çok güzel bir göl" dedi.

'SU SEVİYESİNDE 5 SANTİM YÜKSELME OLMUŞTUR'

Küresel kuraklık nedeniyle son dönemde çekilme yaşanan Salda Gölü ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, "Bölgede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü'nün su seviyesinde ocak ayından bu zamana kadar 5 santim yükselme olmuştur" açıklaması yapmıştı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel