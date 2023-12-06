Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Salda Gölü çevresine 6 kızıl geyik daha bırakıldı. Amacı nesli tükenen hayvanların tekrar o bölgede çoğalmasını sağlamak olan proje kapsamında toplamda 12 kızıl geyik doğaya salındı.

Salda Gölü çevresine 6 kızıl geyik daha bırakıldı

BURDUR - DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Salda Gölü Çevresine 6 Kızıl Geyik daha bırakıldı. DKMP 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel; "Amacımız nesli tükenen hayvanların tekrar o bölgede neslinin çoğalması" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen kızıl geyikler doğaya salınıyor.

Daha önce Bursa'dan getirilen 6 kızıl geyiğin salındığı Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresine dün gece de Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 6 dişi kızıl geyik salındı. 3'ü erkek 9'u dişi olmak üzere toplamda 12 kızıl geyiğin bırakıldığı bölgeye 20 kızıl geyik bırakılması hedefleniyor.

Yapılan bu proje hakkında açıklama yapan DKMP 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel; "Doğa Koruma ve Milli Parkla Genel Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarının korunması ile ilgili çalışmalar yürüttüğümüz gibi aynı zamanda Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bulunan üretme istasyonlarımızda yaban hayvanları üretiyoruz ve daha önce yaşadığı bölgelere, doğaya yerleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bugün de bu çerçevede Burdur DKMP 6. Bölge sınırları içerisinde Salda Gölü Tabiat parkının hemen üst tarafında bulunuyoruz. Bu alana Kızıl Geyikler bıraktık az önce. Bunları sabah yakalamıştık. Hiç beklemeden sandıklara yerleştirdik, yol çıkardık. Geldiğinde de yine hiç beklemeden doğaya bırakmayı tercih ediyoruz. Böylece hiç zayiat olmadan doğaya yerleştirme çalışmasını yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız nesli tükenen hayvanların tekrar o bölgede çoğalması"

DKMP olarak belirli bölgelerde nesli tükenen hayvanların tekrar çoğalması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel; "Bu bölge daha önce kızıl geyiklerin yaşadığı bir bölgeydi. Ama maalesef uzun yıllar önce bu bölgede nesli tükenmişti. Biz tekrar bir çalışma yaparak daha önce 2 kez Bursa'dan toplam 6 tane kızıl geyik getirmiştik. Bugünde Eskişehir'den 6 kızıl geyik daha getirdik. Toplam bu bölgede 3'ü erkek, 6'sı dişi olmak üzere toplam 12 kızıl geyiği doğaya yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde Bursa'dan tekrar bir parti daha getireceğiz ve burada ciddi bir popülasyon oluşturacağız. Amacımız buradaki bu popülasyonun çoğalması, üremesi ve bu bölgede kızıl geyiklerin tekrar koşturmaya başlaması. DKMP Burdur 6. Bölge Müdürlüğü olarak bu sene hem kızıl geyik yerleştirme çalışması yaptık, hem ala geyik yerleştirmesi yaptık, hem de yaban keçisi yerleştirmesi yaptık. Buradaki amacımız nesli tükenen hayvanların tekrar o bölgelerde neslinin çoğalması ve yaban hayatının ülkemizde tekrar zenginleşmesi" dedi.

Bölgeye getirildikleri sandıkların kapaklarının açılmasıyla birlikte ürkek bir şekilde dışarıya çıkan kızıl geyikler seke seke ormanlık alana koşarak yeni yaşam bölgelerine doğru gözden kayboldular.