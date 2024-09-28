Salça Üretimi Yapan İşletmenin Faaliyetleri Askıya Alındı
TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayılan uygunsuz salça üretimi görüntüleri üzerine denetim gerçekleştirdi ve hijyenik şartları taşımadığı tespit edilen işletmenin faaliyetlerini askıya aldı.
TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, uygunsuz koşullarda salça üretimi gerçekleştirildiği öne sürülen işletmenin, asgari hijyenik şartları taşımaması nedeniyle faaliyetinin askıya alındığını açıkladı.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salça işletmesinde uygunsuz koşullarda üretim yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Eylül 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, uygun olmayan koşullarda salça üretimi yapan bir gıda işletmesine ilişkin paylaşılan video üzerine, bakanlığımız kontrol görevlilerince ilgili gıda işletmesinde yapılan kontrollerde işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığı tespit edilmiş ve faaliyetleri askıya alınmıştır. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir" denildi.
Haber: ANKARA,
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