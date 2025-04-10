Saksağan ve Esnafın Renkli Kovalamacası

Saksağan ile ilçe esnafının renkli görüntüleri ilgi gördü

Esnafın elindeki parayı kaçıran saksağan ile kovalamacası gülümsetti

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde saksağan esnafın gözbebeği oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde adeta maskot haline gelen saksağan iş yerlerini geziyor esnafa ilginç anıyor yaşatıyor.

Esnafın verdiği gıdalarla beslenen saksağan ilçe merkezinden ayrılmıyor. Masalarda işyerlerinde sürekli dolayarak esnafla adeta oyun oynayan saksağanın bir esnafın verdiği parayı alarak bölgede bir süre dolaştı. Saksağan ile esnaf arasındaki kovalamaca cep telefonu ile görüntülendi. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı ilçede esnaf ile Saksağan arasındaki ilişkiler sosyal medya paylaşımları ile de yoğun ilgi gördü.