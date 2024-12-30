Saklıkent Kayak Merkezi Yeni Yılda Misafirlerini Bekliyor

Kar kalınlığı 67 santimetreye ulaşınca hummalı çalışmanın ardından kapıları yerli ve yabancı kayakseverlere açılan Saklıkent Kayak Merkezi, yeni yılda misafirlerini ağırlayacak.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı.

Bakırlıtepe mevkisinde 1971'de kurulan merkezde pistlerdeki kar, makineler yardımıyla bastırılarak kayak sezonu açıldı, yerli ve yabancı turistler kayak yapmaya başladı.

Tatil için kenti tercih eden misafirler aynı gün deniz kenarında güneşlenip, sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kızak kayıp, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarabiliyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için pistlerin bulunduğu Saklıkent'te, kayak tutkunları kesintisiz kayak imkanı da buluyor. Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan tatilciler, 4500 ve 3200 metrelik pistlerden kayak yapabiliyor.

Eşine ender rastlanan iklim ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine doyumsuz tatil imkanı sunan Antalya'da yılbaşının hareketli geçmesi bekleniyor.

"Yoğun kar yağışı bize yeni yıl hediyesi oldu"

Kayak merkezinin pist sorumlusu ve kayak antrenörü Osman Özaydın, AA muhabirine, geçen yıla göre sezonu daha erken açtıklarını söyledi.

Konyaaltı Kayak Kulübü Başkanı da olan Özaydın, "Bu sene çok yoğun bir sezon bekliyoruz. Hem sportif hem kayak anlamında hareketli geçmesini umuyoruz. Bu yıl Saklıkent Kayak Merkezi çok iyi kar aldı ve şu an ülke genelinde Saklıkent öne çıkıyor. Son yağan karla 120 santimetre ölçtüğümüz yerler var. Yoğun kar yağışı bize yeni yıl hediyesi oldu. Hem plajları hem kayak merkeziyle ünlü Antalya, Akdeniz Çanağı'nda çok önemli yere sahip." diye konuştu.

İsteyen tatilcilerin yeni yıla Saklıkent'te "merhaba" diyebileceğini belirten Özaydın, Antalya'nın aynı gün deniz ve kayak imkanı sunan dünyada ender kentlerden olduğuna dikkati çekti.

Özaydın, kayak bilmeyen misafirlere eğitim de verdiğini, her yaş grubundan misafirin Saklıkent'te kayak yapabileceğini vurguladı.