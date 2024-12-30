Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı
İsrail'den askerlerini bile şaşırtan karar! Endişeler arttı

Saklıkent Kayak Merkezi Yeni Yılda Misafirlerini Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saklıkent Kayak Merkezi, kar kalınlığının 67 santimetreye ulaşmasıyla kayak sezonunu açtı. Yerli ve yabancı turistler için hem kayak hem de deniz keyfi sunan mekan, Antalya'nın sahip olduğu eşsiz iklim ve doğal güzelliklerle yılbaşı tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Kar kalınlığı 67 santimetreye ulaşınca hummalı çalışmanın ardından kapıları yerli ve yabancı kayakseverlere açılan Saklıkent Kayak Merkezi, yeni yılda misafirlerini ağırlayacak.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı.

Bakırlıtepe mevkisinde 1971'de kurulan merkezde pistlerdeki kar, makineler yardımıyla bastırılarak kayak sezonu açıldı, yerli ve yabancı turistler kayak yapmaya başladı.

Tatil için kenti tercih eden misafirler aynı gün deniz kenarında güneşlenip, sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kızak kayıp, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarabiliyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için pistlerin bulunduğu Saklıkent'te, kayak tutkunları kesintisiz kayak imkanı da buluyor. Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan tatilciler, 4500 ve 3200 metrelik pistlerden kayak yapabiliyor.

Eşine ender rastlanan iklim ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine doyumsuz tatil imkanı sunan Antalya'da yılbaşının hareketli geçmesi bekleniyor.

"Yoğun kar yağışı bize yeni yıl hediyesi oldu"

Kayak merkezinin pist sorumlusu ve kayak antrenörü Osman Özaydın, AA muhabirine, geçen yıla göre sezonu daha erken açtıklarını söyledi.

Konyaaltı Kayak Kulübü Başkanı da olan Özaydın, "Bu sene çok yoğun bir sezon bekliyoruz. Hem sportif hem kayak anlamında hareketli geçmesini umuyoruz. Bu yıl Saklıkent Kayak Merkezi çok iyi kar aldı ve şu an ülke genelinde Saklıkent öne çıkıyor. Son yağan karla 120 santimetre ölçtüğümüz yerler var. Yoğun kar yağışı bize yeni yıl hediyesi oldu. Hem plajları hem kayak merkeziyle ünlü Antalya, Akdeniz Çanağı'nda çok önemli yere sahip." diye konuştu.

İsteyen tatilcilerin yeni yıla Saklıkent'te "merhaba" diyebileceğini belirten Özaydın, Antalya'nın aynı gün deniz ve kayak imkanı sunan dünyada ender kentlerden olduğuna dikkati çekti.

Özaydın, kayak bilmeyen misafirlere eğitim de verdiğini, her yaş grubundan misafirin Saklıkent'te kayak yapabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
img

Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
img

Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Cos¸kun kimdir? Su Burcu Yazgı Cos¸kun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.