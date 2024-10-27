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Saklandığı Aydınlatma Boşluğunda Yakalandı

Saklandığı Aydınlatma Boşluğunda Yakalandı
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İzmir Karşıyaka'da, hakkında 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T., polisten saklanırken aydınlatma boşluğunda yakalandı. Çeşitli suçlardan aranıyordu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.T., saklandığı eve polisin operasyon düzenleyen polislerden saklanmak için girdiği aydınlatma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, önceki gün, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan T.T.'nin Karşıyaka ilçesinde saklandığı belirlendi. Güven Timleri ve Yunus Timleri ekiplerinin de desteğiyle hakkında kesinleşmiş 22 yıl 5 ay hais cezası bulunan T.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden T.T., pencereden apartmanın aydınlatma boşluğuna atladı. T.T. burada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Burak UÇAR / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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