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"Sakin şehir" Perşembe'de bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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'Sakin şehir' Perşembe'de bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde yapılan Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde yapılan Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında bir süre önce çalışma başlattı. Perşembe Limanı'ndan başlayan ve şehir merkezi istikametindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanı kapsayan proje tamamlandı.

Sağlıklı ve çevreci anlayışla planlanan, kent estetiğine de katkı sağlayan proje çerçevesinde bisiklet yolunun yanı sıra kum asfalt uygulaması, çöp kovaları, oturma bankları, yön ve işaret levhaları, aydınlatma direkleri ve bisiklet park elemanları da sahil bandındaki yerini aldı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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