Sakin kent unvanı ile biliniyordu, bayramda 'hayalet kent' oldu

- Tüm ilçe kurban kesimi için köylere gitti, merkezde neredeyse kimse kalmadı

ERZURUM - Erzurum'un sakin kenti Uzundere Bayramda hayalet kent oldu. İlçe halkı kurbana gitti, görüntüler hayalet şehri anımsattı.

Erzurum - Uzundere'de Bayramın 1. Günü Tüm halk kurban kesimi için köylerine gitti. İlçe merkezinde çocuklar ve bir kaç vatandaş dışında kimse kalmadı. Marketler, Fırınlar ve diğer tüm mağazalar kapalı.

Erzurum'da Kurban Bayramına verilen önem bi hayli fazla olduğu için vatandaşlar dükkanlarını kapatıp soluğu köylerde aldı. Arefe günü çok kalabalık olan ilçe merkezi bayramın 1. Gününde adeta hayalet şehre döndü.

Pandemi döneminden sonra hiç bu kadar boş olmamıştı.

İlçe merkezi pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarından sona hiç bu kadar boş kalmamıştı. Taki Bayramın 1. Gününe kadar.

İlçe Merkezine gelen ziyaretçilerin bazıları yemek yiyecek hiç bir yer bulamadı. Sadece 2 kurumsal marketin açık olduğu ilçede hayat 1 günlüğüne durdu.

Kurban kesimine giden İlçe esnafı Selim Kardaş " İlçemizin Kurban Bayramına verdiği önemi görüyoruz, sokaklar caddeler bomboş. Hiç kimse dükkanlarında ve sokaklarda değil. Bende buradan Kurbanımı kesmeye giderken geçtim" dedi

Kurban kesim işlemini yapan ve ilçe merkezine gelen İlçe sakini Cafer Fırıncı " Burası Erzurum'un Uzundere ilçesi, Erzurum'un sakin kenti. Dün itibari ile burası arefe günü ana baba günü, kalabalıktı. Bugünde bayram itibari ile herkes kurbanını kesmek için gitmiş bulunmakta. ve gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Sakin ket dediğimiz gibi sakin. Hiç kimse yok. " dedi

Uzundere sakin kent unvanı ile biliniyordu ancak Bayramda hayalet kent oldu.