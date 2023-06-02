Sakatat Yüklü Tır Reklam Tabelasına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole girip ardından reklam tabelasına çarparak devrilen sakatat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., yönetimindeki 42 HA 750 plakalı sakatat yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girip, reklam tabelasını yıktıktan sonra devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ya yatan tırın sürücüsünü araç içerisinde çıkarak ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olay sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR