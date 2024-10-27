Sakaryaspor Taraftarları ile Tesis Çalışanları Arasında Kavga: 4 Yaralı

BURSA'da, Sakaryaspor taraftarları ile mola verdikleri dinlenme tesisindeki çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada 3'ü bıçakla, 1'i darp sonucu 4 tesis çalışanı yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oynanacak olan Bandırmaspor- Sakaryaspor karşılaşması için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi. Burada, taraftarlar ile tesis çalışanları ve müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tesis çalışanları E. T. (41), A. A. (35), M. A. (29) bıçakla, S.K. (26) ise darp sonucu yaralandı. Kavganın ardından taraftar grubu kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan Sakaryaspor taraftarlarının içinde bulunduğu minibüs, Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, taraftarlar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.