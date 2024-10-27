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Sakaryaspor Taraftarları ile Dinlenme Tesisleri Çalışanları Arasında Bıçaklı Kavga

Sakaryaspor Taraftarları ile Dinlenme Tesisleri Çalışanları Arasında Bıçaklı Kavga
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Bursa'da bulunan dinlenme tesislerinde, Sakaryaspor taraftarları ile çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarıyla, tesis çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, takımlarının Bandırmaspor ile karşılaşmasını seyretmek üzere yola çıkan Sakaryasporlu bir grup taraftar, Orhangazi'de bulunan dinlenme tesislerinde mola verdi. Bu esnada grup ile tesisteki çalışanlar ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlar ile çalışanlar ve müşteriler arasında kavga çıktı.

Kavga esnasında 3'ü bıçakla 1'i de darp sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.T. (41), A.A. (35), M.A. (29) ve S.K. (26) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga sonrasında olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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