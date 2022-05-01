Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (2) - Haberler

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Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (2)

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Meşale yakan taraftarlar, havai fişek gösterileri Kent turu atan takım otobüsü Futbolculara eşlik eden taraftarların meşale yakması SAKARYA - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryasporlu oyuncular ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.

Meşale yakan taraftarlar, havai fişek gösterileri

Kent turu atan takım otobüsü

Futbolculara eşlik eden taraftarların meşale yakması SAKARYA - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryasporlu oyuncular ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Güncel, Haberler

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