Sakaryaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor (2)

Meşale yakan taraftarlar, havai fişek gösterileri

Kent turu atan takım otobüsü

Futbolculara eşlik eden taraftarların meşale yakması SAKARYA - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryasporlu oyuncular ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.