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Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un kupası AA muhabiri Emre Ayvaz'ın kupa anonsu Yeni Atatürk Stadyumu önüne gelen taraftarlar Sakaryaspor, kupasına kavuşuyorTFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un kupası

AA muhabiri Emre Ayvaz'ın kupa anonsu

Yeni Atatürk Stadyumu önüne gelen taraftarlar Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, şampiyonluk kupasını kavuşuyor.

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında saat 20.30'da konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının ardından kupasını taraftarın önünde kaldıracak.

Sakaryasporlu taraftarlar, maçtan saatler önce Yeni Atatürk Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Sevinç gösterilerinde bulunan taraftar, takım otobüsünü stadyuma gelişinde tezahüratlarla karşıladı.Takım, maçın ardından düzenlenecek konser etkinliğinin ardından kupasını havaya kaldıracak.

10 yıllık özlemini gidermenin mutluluğunu yaşayan Sakarsaspor, stadyumda düzenlenen etkinliklerin ardından üstü açık otobüsle Çark Caddesi'ne geçecek. Buradan Demokrasi Meydanı'na geçecek Sakaryaspor, taraftarıyla şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kutlamalarda lazer ışık ve sahne gösterileri düzenlenecek.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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