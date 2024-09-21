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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i Darp Eden Şahıs Yakalandı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i Darp Eden Şahıs Yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden H.C.Ş.'nin İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden H.C.Ş.'nin İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darbeden H.C.Ş. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bazı sosyal medya hesaplarında, 20.09.2024 tarihinde yer alan 'Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği' yönündeki içeriklere yönelik yapılan çalışmalarda; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden şahsın, H.C.Ş. olduğu tespit edilmiş, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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