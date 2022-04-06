Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz, devlet sporcusu oldu

Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz'a, devlet sporcusu unvanı verildi.

Uluslararası arenada birçok müsabakada kürsüye çıkan Mintaz, en son İtalya ve Hollanda'da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Başarılarından dolayı devlet sporcusu unvanı verilen Mintaz'ın şeref aylığı alması sağlandı.

Mintaz, yaptığı açıklamada, devlet sporcusu unvanı almanın kendisini çok gururlandırdığını belirterek, "Bana desteklerini esirgemeyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanımız Birol Aydın'a, TOSSFED teknik kuruluna, kulübümüz Atlantis Su Sporları antrenörlerime teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Polonya'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Mintaz, ülkesini en iyi şekilde temsil edip madalyalarla dönmek isteğini kaydetti.