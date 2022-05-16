Sakaryalı engelliler Eskişehir'i gezdi - Haberler

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Sakaryalı engelliler Eskişehir'i gezdi

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
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Sakaryalı engelliler Eskişehir'i gezdi

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında üyelerine Eskişehir gezisi düzenledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında üyelerine Eskişehir gezisi düzenledi.

Kentteki tüm engelli gruplarından vatandaşlar ve aileleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı, Masal Şatosu, Eti Sualtı Dünyası ve hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Engelli çocuklar hayvanat bahçesini ilk kez görmenin heyecanını yaşadı, Odunpazarı ilçesinde tarihi evleri gezme fırsatı buldu.

Dernek Başkanı Aslı Çam, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, engelli bireylerin sosyal hayata katılmasının ve mutlu olmasının ilk amaçları arasında yer aldığını anlattı.

Engellilerin en önemli sorunu sosyal hayata katılımda yaşadığına dikkati çeken Çam, ulaşımı sağlayan ve engelli bireyleri eğlendiren, onlarla ilgilenen Kızılay gönüllüsü gençlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Eskişehir, Sakarya, Engelli, Mayıs, Güncel, Haberler

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