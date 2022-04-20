SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, iki yıldır salgın nedoeniyle bir araya gelemediklerini söyledi.

Şehre, ekonomi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde değer katmaya çalıştıklarını belirten Bekdemir, sosyal sorumluluk projelerini de büyüterek çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katılımcıların ramazan aynı tebrik etti.

Yüce, iftar programı düzenleyen derneğe teşekkürlerini iletti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise iki yıllık aranın ardından bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altuğ, kentteki üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Programa, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) yöneticileri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan'ın yanı sıra kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.