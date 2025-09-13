Sakarya Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Polatlı'da program düzenlendi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde program düzenlendi.

Polatlı Sakarya Şehitliği'nde başlayan anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Ardından Dua Tepe Anıtı'nda düzenlenen törende mehteran bölüğü konser verdi. Törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, burada yaptığı konuşmada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri şükranla andı.

Türkiye Yüzyılı mücadelesine ilham veren ecdadı minnetle yad ettiklerini dile getiren Polat, bu mukaddes mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Duatepe anıtında Türk Kızılay Polatlı Şubesince törene katılanlara ikramda bulunuldu.

Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Piyade Albay Fatih Gürses, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere ile vatandaşlar katıldı.