Haberler

Sakarya Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünde Hava Kuvvetleri'nden Selamlama Uçuşu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı etkinlikle ilgili görüntüler paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Dua Tepe'de selamlama uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Ankara Polatlı Dua Tepe'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklar ile selamlama uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, selamlama uçuşuna ait görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.