Sakarya Zaferi'nin 103. Yılı Anısına Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Sakarya Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yürüyüş etkinliği başlatıldı.

Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi'ni gezen grup, Sakarya Mahallesi'nden başlayan "Sakarya Zaferi Diriliş Yolu Yürüyüşü" güzergahını takip ederek 12. Grup Şehitliği'ne geldi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, şehitlikte katılımcılara Milli Mücadele ve Sakarya Savaşı'nın önemi hakkında bilgi verdi.

Sakarya Savaşı'nda şehit olan komutanların torunlarının ve Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş gruplarının, İstanbul, İzmir, Bolu, Kayseri ve Adana'dan tarihe duyarlı vatandaşların katılımıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Koç, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. En anlamlısı, bu bölgede şehit olan bir alay komutanımızın ve tabur komutanımızın torununun şu anda aramızda olması. Şehitlerimizi onlarla beraber anıyor olmamız çok anlamlı." dedi.

Yürüyüşe devam eden grup, İğciler Mahallesi İsimsiz Kahramanlar Kampı'nın ardından Üçpınar Mahallesi'ndeki Zafer Kampı'na ulaştı.

Etkinlik kapsamında yarın Sakarya Savaşı'ndaki son savunma mevzileri olan Basrikale Mevzileri, Başkomutanlık Karargahı Zafer Tepe, Duatepe Anıtı, Eskipolatlı Şehitliği ve Kalecikli Salih Dede Şehitliği ziyaretleriyle yürüyüşü tamamlayacak grubun üyelerine katılım belgesi verilecek.