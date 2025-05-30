Sakarya'ya Spor Yatırımları İçin Teşekkür

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Sakarya ziyaretini değerlendirdi.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'ya kazandırılan spor yatırımları dolayısıyla Bak'a teşekkür etti.

Sakarya'nın gençliğine ve spor altyapısına büyük katkılar sağlayacak projelerin önemine vurgu yapan Tever, "Sayın Bakanımızın öncülüğünde Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek Mollaköy Kano ve Kürek Parkuru'ndan ilçelerimize kazandırılan gençlik merkezlerine, kapalı spor salonlarından sentetik çim sahalara, su parkı projelerinden basketbol, voleybol sahaları ve yüzme havuzundan oluşan spor kompleksine kadar birçok önemli proje Sakarya'mızda hayata geçiriliyor. Bu yatırımlar sadece spor değil, aynı zamanda gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimi açısından da büyük değer taşıyor. Şehrimizin spor altyapısına yapılan bu katkılar, Sakarya'nın marka değerini daha da yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Tever, Sakarya'nın spor ve kardeşlik şehri olarak öne çıktığını belirterek, AK Parti iktidarları olarak gençliğe yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını kaydetti.

Sakarya'da sporun yaygınlaşması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla iç içe hayat sürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Tever, yatırım ve projelerde emeği geçen Bakan Bak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve diğer ilgililere teşekkür etti.