Sakarya'ya Spor Yatırımları İçin Teşekkür

Sakarya'ya Spor Yatırımları İçin Teşekkür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Sakarya ziyaretini değerlendirerek, yapılan spor yatırımlarının gençler için önemini vurguladı. Yeni projelerin Sakarya'nın spor altyapısını güçlendireceğini belirtti.

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Sakarya ziyaretini değerlendirdi.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'ya kazandırılan spor yatırımları dolayısıyla Bak'a teşekkür etti.

Sakarya'nın gençliğine ve spor altyapısına büyük katkılar sağlayacak projelerin önemine vurgu yapan Tever, "Sayın Bakanımızın öncülüğünde Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek Mollaköy Kano ve Kürek Parkuru'ndan ilçelerimize kazandırılan gençlik merkezlerine, kapalı spor salonlarından sentetik çim sahalara, su parkı projelerinden basketbol, voleybol sahaları ve yüzme havuzundan oluşan spor kompleksine kadar birçok önemli proje Sakarya'mızda hayata geçiriliyor. Bu yatırımlar sadece spor değil, aynı zamanda gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimi açısından da büyük değer taşıyor. Şehrimizin spor altyapısına yapılan bu katkılar, Sakarya'nın marka değerini daha da yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Tever, Sakarya'nın spor ve kardeşlik şehri olarak öne çıktığını belirterek, AK Parti iktidarları olarak gençliğe yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını kaydetti.

Sakarya'da sporun yaygınlaşması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla iç içe hayat sürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Tever, yatırım ve projelerde emeği geçen Bakan Bak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda RAMS Park'ta çalan şarkı gündem oldu
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.