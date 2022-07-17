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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30) acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30) acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in acı haberi, Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, ailenin komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Şehit Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya Piyade Güncel Haberler

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